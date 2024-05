Il look conservatore - il ricordo della nonn - lo shampoo di La mia Afri -a, il braccio di ferro con Dustin Hoffman

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Il buongiorno si vede dal mattino… Ma, talvolta, dalla sera: alla cerimonia di inaugurazione di Cannes 2024 – in un Palais des Festivals trasformato in una valle di lacrime (di commozione) – l’unica a mantenersi saldamente in controllo è stata proprio lei, Meryl Streep. Premiata con la Palma d’Oro onoraria, accolta da una standing ovation interminabile dal Gothacinematografia mondiale, ha mantenuto un perfetto aplomb. Iron Lady, come la Margaret Thatcher cui prestò esemplarmente il volto? In cerca di indizi, abbiamo partecipato al “Rendez-vous” – un specie di masterclass – che l’ha vista protagonista per un’ora e mezzo in una sala Debussy strapiena ed entusiasta. ...