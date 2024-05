Il Lambro spaventa Monza - auto sommerse nel parco di villa Reale Proteggete le vostre case

(Di mercoledì 15 maggio 2024)– Preoccupazione in queste ore per l’ondata di maltempo che da stamattina ha colpito, come il resto della Brianza e buona parte della Lombardia. In città, dove si ricordano le devastanti piene del fiume degli anni passati, si sta temendo soprattutto per l’esondazione del, motivo per cui già dalle prime ore di maltempo di oggi è stata attiva a monitorare la situazione la Protezione civile, insieme al Coc (Centro operativo comunale). Alluvione anella zona dellaOggi il livello delin corrispondenza dell’idrometro del Peregallo è giunto a circa due metri ed il fiume è esondato in alcuni punti aldi. Per questa ragione tutti gli ...

