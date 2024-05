Il Lambro fa paura a Milano - il quartiere Pontelambro finisce sott’acqua | Palazzi allagat - residenti sfollati

(Di mercoledì 15 maggio 2024)– Nuova ondata di maltempo acon temporali dalla tarda serata di ieri. Oggi il fiumeha livelli molto alti a causa della pioggia insistente da ieri sera e ciò ha causato un 'rigurgito’ del corso d'acqua con fuoriuscite neldi Ponte, alla porte di. L'assessore alla Sicurezza e Protezione civile del Comune diMarco Granelli ha spiegato che sul posto sono state inviate squadre di MM, Protezione civile e Polizia Locale. Sono stati molti gli interventi dei vigili del fuoco ae provincia per il maltempo, soprattutto per la caduta di alberi e tetti pericolanti. Deviate anche alcune linee dei trasporti pubblici nel capoluogo lombardo. "Idel...

Maltempo a Milano, pericolo grandine e temporali. L’allarme delle autorità, alcune zone evacuate - Maltempo a Milano, pericolo grandine e temporali. L’allarme delle autorità, alcune zone evacuate - Sin dalla sera di ieri, martedì 14 maggio, i fiumi Seveso e lambro sono stati oggetto di monitoraggio. Marco Granelli, assessore alla sicurezza del Comune di Milano, ha spiegato in un video sul suo ...

A Milano fiume Lambro a livelli moto alti per intensa pioggia - A Milano fiume lambro a livelli moto alti per intensa pioggia - Il fiume lambro ha livelli molto alti a causa della pioggia insistente da ieri sera e ciò ha causato un 'rigurgito' del corso d'acqua con fuoriuscite nel quartiere di Pontelambro, alla porte di Milano ...

Forte pioggia su Milano, attiva la vasca per contenimento Seveso. Fiume Lambro a livelli moto alti - Forte pioggia su Milano, attiva la vasca per contenimento Seveso. Fiume lambro a livelli moto alti - E' entrata in funzione alle 6 e 30 la vasca che protegge da eventuali esondazioni del fiume Seveso i quartieri Niguarda, Pratocentario e Isola di Milano a causa della pioggia intensa che cade ininterr ...