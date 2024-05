Il grande raduno con 120 tra atleti ed ex Da un Lunano dei record all’altro Galeazzi raduna le super squadre

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 15 maggio 2024) C’era una squadra che faceva faville. Era il miticodel presidente Severi e compagnia degli anni che vanno dal 1984 al 1993. Tanti i successi e tanti i ricordi e così per rievocarli e per rivedersi venerdì si sarà un’adunata generale che coinvolgerà tutti i protagonisti di quel periodo. "L’idea – spiega Walter, bomber di quel periodo – è nata dal fatto che ho continuato ad avere rapporti con miei ex compagni ed ex dirigenti, ed ogni volta che li incontravo riaffioravano ricordi. Ho quindi deciso di organizzare iled ho chiesto aiuto a Claudio Severi, a suo figlio Enrico e al mio compagno di gioco per tutto il periodo dalla Prima categoria all’Eccellenza Nico Calabresi". "Sinceramente non mi aspettavo una adesione così importante – aggiunge– saremo più di 120 persone, e questa è la ...