Il governo vuole spegnere le microspie delle inchieste sulla corruzione

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Strumento prezioso nell'inchiesta della Procura di Genova che ha portato all'arresto del governatore della Liguria, Giovanni Toti, e in molte altre che hanno riguardato casi dicome "Mondo di Mezzo", nota ai più come "Mafia Capitale", i temuti trojan (leutilizzate per le...

“Noi andiamo avanti come al solito . ovviamente siamo garantisti, quindi sino a quando le cose non si sapranno, non ci esprimiamo. Io non so assolutamente nulla di quello che è successo”. Così il sindaco di Genova , Marco Bucci , ha commentato a caldo ...

Palazzo Pirelli si illuminerà in ricordo di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino - Palazzo Pirelli si illuminerà in ricordo di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino - Pollini (Pres. Comm. Antimafia): «Ogni gesto è importante per trasmettere i valori dell’antimafia» (mi-lorenteggio.com) Milano, 15 maggio 2024 – Paola Pollini (Presidente Commissione Antimafia): «In o ...

Corruzione in Liguria, Gratarola a Pietra: “Progetto Santa Corona va avanti, per il resto lasciamo lavorare la magistratura” - corruzione in Liguria, Gratarola a Pietra: “Progetto Santa Corona va avanti, per il resto lasciamo lavorare la magistratura” - L’assessore regionale alla sanità in visita all’ospedale pietrese per l’inaugurazione della Sensory Room: “Santa Corona è e resterà Dea di secondo livello” ...

Negli Stati Uniti c’è un problema con gli scanner per trovare le pistole: il caso di Evolv - Negli Stati Uniti c’è un problema con gli scanner per trovare le pistole: il caso di Evolv - La tecnologia di Evolv verrà installata nelle metropolitane di New York a partire da giugno. Ma numerosi casi in giro per gli Stati Uniti dimostrano che i sistemi di rilevazione non funzionano come ...