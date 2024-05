Il governo vuole spegnere le microspie che hanno portato all' arresto di Toti

Leggi tutta la notizia su today

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Strumento prezioso nell'inchiesta della Procura di Genova che haall'del governatore della Liguria, Giovanni, e in molte altre cheriguardato casi di corruzione come "Mondo di Mezzo", nota ai più come "Mafia Capitale", i temuti trojan (leutilizzate per le...