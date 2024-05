(Di mercoledì 15 maggio 2024) Il Mef si interroga sulla traslazione dellesui carburanti all'energia per le, che rappresentano il futuro della mobilità. Riflessioni in corso

Più tasse sui veicoli elettrici per compensare le mancate entrate derivanti dal calo di consumo di carburante. È quanto emerge da un'analisi dell'Agenzia internazionale per l'energia, che ha indagato le politiche di alcuni Paesi, inclusi quelli ...

Il governo studia le accise sulle auto elettriche: "Recuperare quelle perse su benzina e diesel" - Il governo studia le accise sulle auto elettriche: "Recuperare quelle perse su benzina e diesel" - Lo scenario delle accise sui carburanti Le auto elettriche, secondo i piani delineati anche a livello continentale, rappresenteranno l'epicentro della mobilità su gomma nei prossimi anni, senza ...

Il Governo sta pensando a nuove accise sulle auto elettriche. Per bilanciare i mancati introiti da benzina e diesel - Il Governo sta pensando a nuove accise sulle auto elettriche. Per bilanciare i mancati introiti da benzina e diesel - E meno auto a benzina e diesel, si traduce in meno rifornimenti e minor introiti per lo Stato derivanti dalla tassazione dei carburanti. Le famose accise. Necessario, dunque, pensare a nuove forme di ...

Accise sulle elettriche: il governo riflette sulle nuove tasse - accise sulle elettriche: il governo riflette sulle nuove tasse - Come il governo italiano sta considerando di trasferire le accise dai carburanti tradizionali alle auto elettriche. Con la progressiva diffusione delle auto elettriche, il gettito derivante dalle a ...