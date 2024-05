Il Giro d’Italia perde il suo più grande sorriso | l’annuncio di Uijtdebroeks Così Antonio Tiberi è la nuova maglia bianca

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Un ritiro improvviso: ilCian, il 21enne belga capitano del Team Visma-Lease a Bike che doveva essere una delle rivelazioni di questa Corsa Rosa. “Cian non si è sentito bene nei giorni scorsi e dopo la tappa di ieri si è sentito male”, ha spiegato la sua squadra annunciando il ritiro.non sarà al via dell’undicesima tappa, la Foiano di Val Fortore – Francavilla al Mare. È un brutto colpo per la carovana, ma il ciclismo italiano ha un motivo per sorridere: il 22ennediventaladel, che contraddistingue il miglior giovane della classifica generale. “Ildovrà proseguire senza ...

