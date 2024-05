Il futuro della mobilità urbana in Italia | i nuovi monopattini Elettrici NAVEE S40 & S60

(Di mercoledì 15 maggio 2024), un’azienda all’avanguardia nel campoelettrica, è lieta di annunciare il debutto ufficiale indei suoi due principali prodotti: iS40 e S60, caratterizzati da un design attraente e innovativo I modelli all’avanguardia dihanno recentemente ottenuto i prestigiosi premi di design Red Dot e iF Design Awards 2024, segnando un notevole passo avanti nell’innovazione del design e delle prestazioni nel settore degli scooter. Il loro design dalle linee tagliate a diamante evoca velocità e resistenza, combinando stile e praticità. Caratteristiche principali dei modelliS40 e S60 Il premio iF ha elogiato la serie S diper le sue eccezionali ...

Il mercato è in ripresa, è dominato dalle vetture ibride , agli Italia ni piace sempre più la formula del Noleggio e le auto “Made in China” conquisteranno almeno il 7% di quota al 2030. Sono queste le principali evidenze del nuovo studio condotto da ...

(Adnkronos) – Il settore del noleggio veicoli continua a cresce re nel nostro Paese: rappresenta stabilmente il 30% delle immatricolazioni nazionali, con una quota in aumento di veicoli green; il 33% delle nuove vetture elettriche ed il 53% di quelle ...

(Adnkronos) – Il settore del noleggio veicoli continua a cresce re nel nostro Paese: rappresenta stabilmente il 30% delle immatricolazioni nazionali, con una quota in aumento di veicoli green; il 33% delle nuove vetture elettriche ed il 53% di ...

Eni pubblica report sostenibilità, Descalzi: transizione irreversibile - ... la nascita di Enilive e l'espansione della capacità di bioraffinazione per una mobilità più sostenibile o i progetti di Carbon Capture & Storage, in particolare in Italia e nel Regno Unito. Continua ...

L'Insubria proclama i primi 12 diplomati del super master sanitario (ma ora subito in Svizzera) - ... raggunto il master, i 'magnifici 12' lavoreranno a Como, Varese, in Italia in generale o saranno ... le sfide delle case di comunità e la mobilità nella cura della salute. Relatori: Alberto Panese, ...