Il futuro della guerra è oggi Il ruolo dei droni in ambito bellico

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Il conflitto in Ucraina è stato senza ombra di dubbio un momento di svolta nella storia militare, consacrando l’impiego estensivo degli Unmanned Aerial System (Uas), secondo forme e metodologie d’impiego diversi rispetto al passato. Ma oltre all’Ucraina, isi sono rivelati cruciali anche in altri teatri bellici, dalla Striscia di Gaza fino al Mar Rosso. Fornendo preziosi spunti per gli analisti militari e gli studiosi del settore. Il Center for European Policy Analysis ha organizzato un evento per raccogliere le principali lezioni emerse dall’utilizzo di questi sistemi durante gli ultimi mesi, e per cercare di anticipare eventuali sviluppi futuri. Il dibattito, moderato dal Leonardo fellow nonché responsabileDefense Tech Initiative del centro Federico Borsari, ha visto la partecipazione di Gordon B. “Skip” Davis Jr., Senior Fellow del Cepa ...