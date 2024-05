Il format esportato in tutta Italia

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Dal Salento a Verbania fino a Ventimiglia, ildi Maggio in Giallo è statoin diverse località, che hanno a loro volta promosso dei festival letterari sul modello di quello di San Giuliano. La sinergia resa possibile grazie alla collaborazione di Gino Marchitelli, anima della rassegna noir.

