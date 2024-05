Il finto furto di Rovazzi? Eh no - Sala | non puoi fare l’offeso

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Nell’ultima puntata della Zanzara, il conduttore Giuseppe Cruciani ha commentato il caso del poliziotto indagato per aver sparato a un immigrato a Milano, la proposta del Partito Democratico di evitare di dare bambole alle bambine e ilorganizzato dall’artistaper promuovere la sua nuova canzone. “Allora ragazzi, due cose per iniziare – ha esordito Cruciani – Il poliziotto che a Milano l’altro giorno ha sparato all’immigrato alla stazione perché l’egiziano brandiva una lastra di marmo e tirava le pietre ovunque, è indagato. Il poliziotto è indagato, mentre l’egiziano è libero. Questa è l’Italia, ragazzi. Il poliziotto non doveva nemmeno essere sfiorato da un’inchiesta. L’egiziano che molestava, rompeva i coglioni, etc., dovrebbe essere nelle patrie e galere, oppure in Egitto. Invece l’egiziano è libero e il ...