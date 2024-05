Il ’Festival Piazze d’Armi’ celebra 20 anni di storia Ricco cartellone di eventi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Compie ventie torna con un ’pieno’ di appuntamenti. Ecco ild’Armi e di città - Discipline(s)’, rassegna di appuntamenti estivi, a Poggibonsi dal 29 maggio al 28 giugno, tra Teatro Politeama, Centro Storico e Cassero della Fortezza di Poggio Imperiale. In carnet appuntamenti pensati per grandi, piccini e famiglie. All’insegna della multidisciplinarità tra musica, teatro e danza. Ilè frutto di una programmazione coordinata e condivisa tra le associazioni che partecipano. Coordinamento di Fondazione Elsa che la promuove insieme al Comune con il contributo del ministero della Cultura, patrocinio della Provincia e della Regione. L’anteprima è affidata, dal 22 al 24 maggio, a Connetto Festival, in collaborazione con Music Pool. Tre giorni di jazz e dintorni al Politeama, con il trio ...