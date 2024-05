Il fatto che siano anche ridicoli non dovrebbe tranquillizzarci

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Dopo un anno e mezzo di governo, la benevolenza accordata alla presidente del Consiglio da stampa e tv, che tante figuracce continuano ad abbuonarle ogni giorno con immeritata generosità, basta ormai a malapena per lei. Mi riferisco a quel misto di indulgenza e sciatteria con cui, per fare un esempio, a suo tempo molti finsero di credere alle penose scuse del ministro Francesco Lollobrigida a proposito della sua uscita sulla «sostituzione etnica», quando in pratica sostenne di aver parlato di qualcosa che non conosceva (non sarebbe stata la prima volta, in effetti) e in pochi vollero ricordare tutte le volte in cui a rilanciare quella tesi delirante e chiaramente razzista era stata proprio Giorgia Meloni. Per non parlare di tutte le volte in cui la presidente del Consiglio, per rintuzzare le accuse di autoritarismo, ha insistito nell’accreditare i peggiori cospirazionismi no vax, come ...