IL CT HA LE IDEE CHIARE Spalletti ha scelto | Convocazioni fatte all’80% Abbiamo bisogno di ragazzi molto seri

(Di mercoledì 15 maggio 2024) "Leper Euro2024 sono, ma poi c’è una finestra del 20% in cui siamo sempre pronti ad abbracciare chi vuole stare dentro, o far uscire chi pensa che la Nazionale sia un giochino personale". Lo ha detto il ct della nazionale durante la presentazione di VivoAzzurro Tv, il nuovo canale che darà spazio alla vita delle nazionali. "C’èdi appartenenza, di italianità. A quelli che restano a casa dobbiamo dimostrare questo ed essere all’altezza della situazione. I tifosi non devono avere la sensazione di avere a che fare con bambini viziati, ma conssimi", ha spiegato

