Il compleanno di Off Topic porta al centro la musica |  Sei anni e non sentirli

Leggi tutta la notizia su nuovasocieta

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Mercoledì 15 maggio ildi OFFmette allae la condivisione in città. Dal Vinyl Set di GiU’rss per gli amanti dei vinili, allalive della Funky * Club Orchestra, fino ai ritmi tropicali di Tropical Discoteque in vista dell’estate: una grande festa in programma per i primi seidi attività dell’hub culturale. Nei soli ultimi treOFFha ospitato infatti oltre 200 concerti, più di 160 talk e presentazioni di libri. Ma non solo: ha creato 15 festival, messo in scena oltre 150 repliche teatrali e poetry slam,ndo a Torino più di 50 eventi enogastronomici, senza dimenticare le oltre 200 feste e dj-set. Luca Spadon, Presidente del Direttivo di OFF ...