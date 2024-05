Il Colle frena Forza Italia sul Superbonus

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Moral suasion del Quirinale per evitare che le modifiche degli azzurri eliminino la retroattività dello «spalma crediti». Passa l’emendamento del governo con il voto di Iv e l’astensione di Fi. Rinviata la sugar tax. Stop agli sgravi fiscali sostenuti da Palenzona.

Michele Di Gregorio sta disputando una stagione di ottimo livello tra i pali del Monza, tanto da attirare nuovamente l’interesse della sua ex squadra: l’Inter (oltre alla Juventus). In conferenza stampa, l’AD del club brianzolo – Adriano Galliani – ...

Non è ancora arrivata la firma del Quirinale al decreto Agricoltura del ministro Francesco Lollobrigida. Il primo a rivelarlo è Il Foglio, secondo cui gli uffici legislativi del colle avrebbero rileva ...

Il notiziario dedicato ad ambiente, economia circolare e sviluppo sostenibile Lo stop al fotovoltaico con il decreto Agricoltura e il rischio per le rinnovabili, gli edifici intelligenti e la direttiv ...