(Di mercoledì 15 maggio 2024) IldiBadini riguarda una storia di parricidio. I due fidanzati, 18 anni lei, 21 lui, sterminarono la famiglia della ragazza. Il– Ilcorrieredellacittà.com Ilebbe molta eco, soprattutto per l’efferatezza del crimine. Chi eraNata a Vercelli, il 16 febbraio del 1957,era la maggiore di due figli. Piuttosto diligente al liceo, che frequentava con discreto profitto, pare si sentisse molto insicura per il suo aspetto fisico. Si reputava troppo grassa e spesso si sottoponeva a lunghi digiuni per dimagrire. I genitori le volevano molto bene, mentre lei li reputava troppo severi e bigotti, e le liti in casa non erano così ...

Il caso Graneris, la mattanza familiare di Guido e Doretta - Il caso graneris, la mattanza familiare di Guido e Doretta - A bordo dell’auto rubata i tre si diressero a casa graneris, al civico 9 di via Caduti dei Lager. Elia rimase in macchina, mentre i due fidanzati entrarono in casa. Non si sa chi fu dei due a premere ...

È nuovamente tempo di StraSavian! Domenica 12 maggio torna la corsa non competitiva aperta a tutti - È nuovamente tempo di StraSavian! Domenica 12 maggio torna la corsa non competitiva aperta a tutti - È arrivato il momento di allacciare le scarpe: questa domenica, 12 maggio, si corre la StraSavian 2024, tradizionale corsa non competitiva aperta a tutti, organizzata dal Comune con altre associazioni ...