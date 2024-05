Il caso aperto Appalto per i musei comunali La Cgil | Dall’incontro nessuna risposta

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Dopo mesi di attesa la Filcamsdi Perugia e l’Ufficio vertenze della Camera del Lavoro provinciale hanno avuto un confronto con il Comune di Perugia e la cooperativa Le Macchine Celibi, nuova appaltatrice dei servizi museali(nella foto una recente protesta). "Abbiamo cercato di comprendere come sia stato possibile passare da venti lavoratori del 2023, prima dell’abbandono di Munus, il vecchio gestore del servizio, a sette impiegati nel 2024, nello stessoe per i medesimi servizi. Ma a questa legittima domanda non abbiamo avuto" afferma il sindacato. Certamente, il Comune ha effettuato un taglio consistente agli investimenti per i servizi museali, ma, secondo la Filcams, "questo non può comunque giustificare una simile contrazione della forza lavoro. Non vogliamo ...