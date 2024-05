Il calcio si prepara a una nuova rivoluzione - la Fifa dà l’ok alle partite fuori dai confini nazionali

Le amichevoli tra squadre europee giocate in America riscuotono un successo enorme. I prezzi sono sempre a tre cifre e i biglietti si esauriscono tanto velocemente quanto i biglietti per i concerti per star di fama mondiale come Taylor Swift o ...

Il Consiglio FIFA si è riunito prima del 74° Congresso FIFA a Bangkok, in Thailandia, e ha confermato alcune decisioni chiave, in particolare per quanto riguarda il Calcio femminile. Sono due le candidature che restano in ballo verso la Coppa del ...

Partite dei campionati nazionali all’estero: ecco i paletti della FIFA - partite dei campionati nazionali all’estero: ecco i paletti della fifa - Nei prossimi mesi un gruppo di lavoro indipendente proporrà delle modifiche all’attuale regolamento che di fatto impedisce che alcune gare si giochino fuori dal territorio nazionale.

Nasce Vivo Azzurro Tv, il canale della Federcalcio per tutti gli azzurri - Nasce Vivo Azzurro Tv, il canale della Federcalcio per tutti gli azzurri - Presentato alla Lanterna di Fuksas, all’Eur. Spalletti a un mese dai Mondiali: “Deciso l’80% dei giocatori, ma chi pensa che l’Italia sia un giochino ...

“FIFA perseguitata”: bufera per il Mondiale per club - “fifa perseguitata”: bufera per il Mondiale per club - Il Mondiale per club, a cui dall’Italia parteciperanno l’Inter e la Juventus, rimarrà come pensato dalla fifa, che tanto si dice perseguitata ...