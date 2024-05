Il braccio resta incastrato nella macchina cardatrice | grave operaia tessile nel biellese

(Di mercoledì 15 maggio 2024) La donna, 58 anni, stava pulendo ilrio quando mano ele sono rimasti incastrati nel rullo. Le sue condizioni sono gravi, ma non è in pericolo di vita.

Per la serie “c’eravamo tanto amati”, si profila all’orizzonte un nuovo strappo doloroso per Chiara Ferragni . Stando a quanto ricostruisce Il Messaggero, la rottura con Fabio Maria Damato , quello che fino allo scorso dicembre era considerato da ...

Fendi Baguette: storia e curiosità di un fashion item diventato un oggetto di culto - Fendi Baguette: storia e curiosità di un fashion item diventato un oggetto di culto - La consacrazione definitiva della Baguette di Fendi a it bag è stata resa possibile dalla mole di celebrities che l’hanno scelta per completare molti look, da sfoggiare per eventi ufficiali o privati, ...

Incidente sul lavoro nel Biellese, gravissima un'operaia rimasta incastrata in una cardatrice - Incidente sul lavoro nel Biellese, gravissima un'operaia rimasta incastrata in una cardatrice - Grave infortunio sul lavoro a Mongrando, nel Biellese, questa mattina all'interno di un'azienda tessile. Stando alle prime ricostruzioni, un'operaia di 58 anni, residente fuori regione, è rimasta ...

Biella, incidente sul lavoro a Mongrando: operaia ferita a causa di una cardatrice, è in codice rosso - Biella, incidente sul lavoro a Mongrando: operaia ferita a causa di una cardatrice, è in codice rosso - Un'operaia di 58 anni è rimasta gravemente ferita in un incidente sul lavoro in provincia di Biella, nella mattina di oggi 15 maggio 2024. Il suo braccio è rimasto incastrato nella macchina per la car ...