Il braccio resta incastrato nella macchina cardatrice | grave operaia tessile nel biellese

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Unincidente sul lavoro è avvenuto questa mattina, mercoledì 15 maggio, alla Pantex di via Monte Grappa a Vigliano. Un’di 58 anni, addetta al laboratorio analisi e campionatura, mentre eseguiva la pulizia di unrio in funzione per la cardatura rimaneva impigliata in un rullo con ile la mano destra. I primi a soccorrerla, dando anche l’allarme al 118, sono stati i suoi colleghi; la donna è stata trasportata al pronto soccorso in gravi condizioni – da codice rosso -, ma non è in pericolo di vita. In azienda sono intervenuti i carabinieri e gli ispettori dello Spresal. Ilrio è stato sequestrato. Nata nel 1972, la Pantex Spa si occupa della lavorazione e commercializzazione delle materie prime per l’industrialaniera. La ditta, come si ...