Il bodyguard e la principessa - la recensione | una commedia romantica scontata

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Lade Ile la, film dove una futura regina deve decidere se accettare il suo ruolo e nel frattempo si innamora di un aitante guardia del corpo. Su Rai1 e RaiPlay. Lexi ha trentacinque anni e lavora a New York in un negozio di oggettistica. Tutti, anche la sua migliore amica, ignorano però la sua vera identità : la donna infatti ha nobili origini ed è la legittima erede del (fittizio) regno europeo di Sentovia. Prossima a festeggiare il suo compleanno, viene messa davanti ad una sorta di ultimatum dai suoi ricchi genitori e dovrà decidere se assumere il ruolo di reggenza che le spetta in quanto unica rampolla oppure continuare la sua vita nella metropoli. Qualora optasse per quest'ultima via, il padre abdicherà e porrà fine alla monarchia nel suo Paese. …