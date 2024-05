Iacometti - Stellantis si accorda con i cinesi per rifilarci il bidone elettrico

(Di mercoledì 15 maggio 2024) L'idea è geniale: combattere la concorrenza cinese in Europa con la vendita di autoin Europa. Mentre gli Usa mettono dazi al 100% sui veicoli del dragone e la Ue sta valutando (con il solito ritardo) di seguirne la strada, Carlos Tavares ha annunciato ieri, direttamente da Hangzhou, la nuova strategia di. Da settembre le auto elettriche di Leapmotor sbarcheranno in nove Paesi europei, tra cui l'Italia, grazie al cappello del gruppo franco-italiano e alla sue rete di venditori. Le dinamiche sono tutte da capire.ha sborsato 1,5 miliardi per diventare socio al 21% della casa cinese e il piano prevede la creazione di una joint venture internazionale controllata al 51% dal gruppo che per circa metà fa capo agli Agnelli-Elkann. Il che potrebbe anche consentire, ma questo è da vedere, di aggirare eventuali ...

Trasporti: servizio treni merci Cina-Europa collega porto a nord con Mosca - Trasporti: servizio treni merci Cina-europa collega porto a nord con Mosca - Pechino, 15 mag – (Xinhua) – Lunedi’ e’ entrata in funzione una nuova linea ferroviaria internazionale per il trasporto merci che collega il porto di Huanghua nella citta’ di Cangzhou, nella provincia ...

I gruppi APT intensificano gli attacchi sfruttando i conflitti bellici - I gruppi APT intensificano gli attacchi sfruttando i conflitti bellici - L’ultimo report di ESET analizza e riassume le attività dei gruppi APT affiliati a Russia, Cina e Iran, tra ottobre 2023 e marzo 2024 ...

Leapmotor sbarca in Italia, le auto elettriche cinesi di Stellantis in vendita in UE da settembre - Leapmotor sbarca in Italia, le auto elettriche cinesi di Stellantis in vendita in UE da settembre - Leapmotor è pronta a prendersi la scena anche in europa, grazie a una linea di prodotti elettrici molto interessanti. I primi due saranno T03 e C10 Fonte: Ufficio Stampa Leapmotor Leapmotor C10, il cr ...