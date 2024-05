I tifosi del Tottenham esultano ai gol del City - Postecoglou furioso | Sono dei perdenti E la stampa gli dà ragione

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Ricapitolando: è successo che ilha perso 2-0 col Manchester, lanciando la squadra di Guardiola verso il titolo, fregando così l’odiato Arsenal. Il fatto è che ilavrebbe dovuto vincere per restare in corsa per un posto Champions, ma aidegli Spurs non importava granché: preferivano togliere all’Arsenal la vittoria, piuttosto. Si è discusso di questo “dilemma morale” per tutta la vigilia, alla fine è successo. Ed è dunque, poi, successo anche che Anges’è arrabbiato assai, per questo atteggiamento così “provinciale” dei suoi. C’è anche un video, nel quale l’allenatore se la prende direttamente con tifoso sugli spalti, dietro la sua panchina. Perché lui come altri esultava al gol di Haaland. Ange is getting a little bit techie tonight ...