I tennisti contro i tornei troppo lunghi | Sfiancano il fisico e la mente Relevo

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Sono sempre di più le voci critiche sui Masters 1000 dalla durata di due settimane. Secondo alcuni, giocare così a lungo per due settimane sarebbe una delle cause dietro ai numerosi infortuni degli ultimi tempi.ha raccolto le dichiarazioni di alcunia proposito dei Masters 1000 da due settimane:. «Non è una buona cosa per noiche siamo tra i primi 10», ha detto Zverev. «Sì, certo, assoluta», questa la risposta di Grigor Dimitrov a chi gli ha chiesto se ifossero arrabbiati per quella situazione. Tsitsipas, numero 8 del ranking Atp, ha chiaro il fatto che sia la causa dei vari infortuni:«Penso che svolga un ruolo molto importante e contribuisca molto al fatto che questi giocatori si infortunano».scrive: Queste ...

