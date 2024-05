I tafferugli di nonno Gad

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Corteo. Un altro. A questo ci credo? Ci vado. Vietato? E’ troppo opportuno, ci vado lo stesso. Giusto? Credo. Pigli un cazzotto, un secondo lo dai. Ricordi papà tuo: “Ragiona, piccolo, pensaci su. Se fai a botte e le pigli, raccontami pure che è colpa sua, ma quelle che non t’ha dato lui te le do io”. Modo spiccio, quantunque non senza ragioni. La forza e i doveri dello Stato democratico. I sacri diritti del cittadino. Indiscutibile. Ma io le pigliavo due volte. Non sempre. Quasi. Non sto dicendo: “Ah, la purezza della lotta ai miei tempi…”. Balle. Solo per sostenere che denunciare chi le ha date lui a te perché non sei riuscito a darle prima tu a lui, nobile non è mai parso. Intanto. Ma attenti alla seconda: cercate di non assomigliareGad del suo periodo blu. Quante ne prese, nella fase “cancelli Mirafiori”! Tante ne beccò da arruffianarsi poi per vent’anni ...