I sospetti non bastano per fare un processo - diceva Giovanni Falcone

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Al direttore - La prevedibile spettacolarizzazione dei più recenti fatti di cronaca impone una presa d’atto: la giustizia penale mediatica ? come ricordato ieri da Claudio Cerasa ? ha ormai sviluppato un vero e proprio format; un format di successo, premiato dal pubblico, nel quale si mescolano elementi di informazione, inchiesta, spettacolo, dibattito e fiction e si consolidano prassi procedurali che delineano una sorta di “codice delmediatico” al quale ci stiamo inesorabilmente abituando. Prima le indagini e poi ilsi svolgono sui mezzi di informazione e sui social, prescindendo dalle regole di rito (le prove, l’al di là di ogni ragionevole dubbio) e privilegiando quelle dello show (il verosimile, il possibile, il più convincente sotto il profilo dell’audience); non si giudica più il fatto ma l’individuo, travolto da informazioni ...

