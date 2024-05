I Simpson non avevano previsto l’alluvione di Dubai

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Condicontinua la lunga saga di presunte previsioni dei. Sebbene il cartone animato statunitense in alcuni casi abbia mandato in onda scene che possono ricordare eventi realmente accaduti giorni, mesi o anni dopo, in questa istanza non si può nemmeno parlare di coincidenza, dato che la presunta prova è apparsa solo dopo, ed è un’immagine generata con intelligenza artificiale. Quindi, . Per chi ha fretta: L’immagine ha iniziato a circolare solo dopo. Non si trova riscontro prima della seconda metà di aprile 2024 nelle puntate dei. L’immagine mostra i segni lasciati dall’intelligenza artificiale. Analisi Vediamo uno screenshot di uno dei post oggetto di verifica. Nella descrizione si legge: La profezia ...