I servizi di Alia promossi dagli utenti

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Il 94,9% degliè soddisfatto delo offerto daMultiutility per la raccolta dei rifiuti e la pulizia delle città. Il dato è in crescita rispetto al 90,4% registrato lo scorso anno e si distribuisce in modo omogeneo sui territori in cui opera l’azienda. In particolare, fra i titolari di utenze domestiche, soddisfazione viene espressa dal 94,9% dei cittadini in provincia di Firenze, dal 93,7% in provincia di Pistoia e dal 97% in provincia di Prato. Molto positivi anche i risultati che coinvolgono le utenze non domestiche: si dichiara soddisfatto l’85,8% dei titolari (83,9% Firenze, 88,5% Pistoia e 90,6% Prato), in crescita rispetto all’83,7% registrato un anno fa. È il quadro che emerge dall’analisi di Customer Satisfaction realizzata perMultiutility dall’Istituto Piepoli che, tramite interviste ...