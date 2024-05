San Miniato, 30 aprile 2024 – Dal primo gennaio del 2019 al 30 giugno del 2023 nelle casse del Comune di San Miniato non sono entrati 802.784,43 euro di sanzioni non pagate. Di questi 10.552 riguardano sanzioni non afferenti al codice della strada, ...

L’AGCM ritiene ingiustificata la tariffa aggiuntiva che le società di noleggio addebitano al cliente per la gestione di multe e mancati pagamenti. addebiti diretti sulla carta di credito, a cui il cliente non ha mai potuto opporsi.... Leggi tutto

L’Antitrust ha sanziona to per oltre 18 milioni di euro (complessivi) sei società di autonoleggio per aver inserito nei contratti con i clienti alcune clausole vessatorie, ovvero delle condizioni particolarmente squilibrate e a svantaggio di chi ...

I proventi del Comune dalle multe. Due milioni e mezzo in più nel 2023. A fare la differenza sono i velocar - I proventi del Comune dalle multe. Due milioni e mezzo in più nel 2023. A fare la differenza sono i velocar - Accertati verbali per 12 milioni e 688mila euro rispetto ai 10 milioni e 101mila del 2022, +25,6%. Il vicesindaco Fusignani: "Succede sempre con le nuove installazioni. Il 70% dei sanzionati non è rav ...

Il tesoretto delle multe. In un anno 8,4 milioni. Ma non tutti pagano - Il tesoretto delle multe. In un anno 8,4 milioni. Ma non tutti pagano - Importo dei verbali per le infrazioni al codice della strada: Rimini quarta in regione. Le sanzioni della polizia locale costano in media 57 euro a ogni cittadino.

Taxi, stretta dei vigili: multe e sequestri per chi viola le regole - Taxi, stretta dei vigili: multe e sequestri per chi viola le regole - Il Giubileo si avvicina e i 30 milioni di pellegrini previsti (molti dei quali stranieri) sono un’occasione ghiotta per qualche tassista o conducente di Ncc “furbetto”, pronto ...