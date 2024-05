I protagonisti di Io Capitano al Daste | Vogliamo continuare a fare cinema per dare voce a chi non ce l’ha

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Bergamo. “Noi giovani abbiamo bisogno di sognare ed essere liberi”. Lo raccontano dal palco dello Schermo Bianco aSeydou Sarr e Moustapha Fall,di “Io”, film d’apertura della diciottesima edizione dell’Integrazione Film Festival, proposto nella serata d’inaugurazione di martedì 14 maggio. Un film in qualche modo necessario, ancor di più in un festival che fa dell’integrazione la propria caratteristica distintiva. “Io” mostra infatti il viaggio avventuroso di due giovani, Seydou (interpretato da Seydou Sarr) e Moussa (Moustapha Fall), che lasciano Dakar per raggiungere l’Europa. Un racconto che risuona come un’ “Odissea contemporanea” (come ricordato da Amir Ra, direttore artistico del festival), che parla all’Europa che spesso non comprende il dramma intrinseco alle rotte ...