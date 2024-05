I pantaloncini di quest' estate? Sono mini - molto min - o ma -i, molto maxi

(Di mercoledì 15 maggio 2024) L'etichetta da seguire in materia dida uomo ha subito negli anni delle notevoli modifiche, come è successo per tante altre categorie. Perciò la regola per la qualeo tipo di indumento possa essere indossato solo in contesti balneari e vacanzieri, è effettivamente decaduta, almeno nella pratica. Infatti, non è affatto insolito vedere nelle strade delle città uodi tutte le età con indosso dei bermuda per far fronte alla calura estiva, senza che pero il loro stile possa dirsi intaccato. Ciò che è sempre importante considerarele proporzioni del proprio corpo e sulla base die ultime, fare scelte consapevoli. Se si segueo principio, è tendenzialmente impossibile sbagliare. Anche, quindi, il “divieto” di indossare i ...

