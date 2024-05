I fiori 3d sono il must have di questa primavera

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Potrà sembrare scontato ma il floreale per laora è tutta un’altra storia:3D i protagonisti distagione. Non solo nei vestiti, ma anche negli accessori. Ciinfatti tantissime inspo dedicate a questo magico mondo.3D: come abbinarli Prendiamo ad esempio il MET Gala: quest’anno il tema era “The Garden of time”. E quale occasione migliore per sfoggiare i più begli outfit? A lanciare la tendenza è stato il celebre brand Loewe: chi non ricorda i mitici sandali con il tacco a forma di rosa della scorsa stagione calda? Un cult. Tra i designer amanti deiapplicati, si annoverano anche Valentino, Roberto Cavalli e Saint Laurent, che nel 2023 puntano tutto su rose ton sur ton che vanno a impreziosire il decolleté o le ...