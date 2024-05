I Dannati e il cinema del reale di Roberto Minervini

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 15 maggio 2024) A Cannes 2024 abbiamo partecipato all'incontro stampa con, che ha presentato Inella sezione Un Certain Regard. In sala con Lucky Red dal 16 maggio. Se nel 2023 avevamo avuto una presenza ampia di italiani a Cannes, con Nanni Moretti, Marco Bellocchio e Alice Rohrwacher in concorso, il 2024 è l'anno di Paolo Sorrentino ma anche di un autore che abbiamo seguito con interesse nel corso degli anni e che ci ha regalato titoli interessanti come Louisiana o Che fare quando il mondo è in fiamme?. Parliamo di, marchigiano d'origine, trapiantato in USA dove ha prodotto tutti i suoi titoli. L'ultimo lavoro, presentato nella sezione Un Certain Regard a Cannes 2024, si intitola Ie ci porta indietro al 1862 per seguire …