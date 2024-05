I Cpr sono una vergogna - l’Europa deve tutelare la dignità delle persone | parla Ignazio Marino Avs

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 15 maggio 2024), ex sindaco di Roma e candidato alle europee per Avs. La sua campagna elettorale passa da Roma dove ha incontrato i “marziani”: dopo un po’ di anni questo movimento a suo supporto è ancora vivo, crede che sia un segnale tanto per la sua candidatura quanto per manifestare il malcontento che in città esiste dopo diversi anni?“I marzianile donne e gli uomini che l’11 ottobre del 2015 manifestavano davanti al Campidoglio per sostenermi e chiedermi di continuare la battaglia per cambiare la città di Roma. Cittadini che non comprendevano e continuano a non comprendere gli intrighi, i complotti, gli interessi che muovono la politica, a tutti i livelli. Con loro il legame è stato sempre molto forte in questi anni efelice che mi sostengano in questa competizione elettorale veramente importante. ...