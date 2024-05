I contorni dell’ecocidio e i nuovi reati ambientali dell’Unione europea

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Per ecocidio, in linea teorica, si intende qualsiasi opera di consapevole distruzione dell’ambiente naturale, ma le definizioni sono tante e oggetto di discussione. Nella legislazione italiana si parla di «atti illegali o arbitrari commessi nella consapevolezza di una sostanziale probabilità di causare un danno grave e diffuso o duraturo all’ambiente con tali atti». La definizione legale di ecocidio è piuttosto recente, proposta nel 2021 da un gruppo di esperti incaricati da Stop Ecocide Foundation, l’Ongsta fondata nel 2019 che lavora attivamente da anni per rendere l’ecocidio un crimine internazionale. Ma facciamo un passo avanti. Il 27 febbraio 2024 il Parlamento europeo ha approvato una direttiva, precedentemente concordata con il Consiglio, in cui, oltre alla definizione dei, viene utilizzato per la ...