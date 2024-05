I confidenti

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Karin ha sedici anni, viene da Dresda e sta vivendo il suo primo grande amore. Lui si chiama Paul, l’ha soprannominata virgola, ogni volta che lei lo vede pensa soltanto “che bello che è” e quel pensiero le riempie tutto il mondo. “Voglia di un’avventura”, le dice un giorno Paul, e vorrebbe che la ragazza lo seguisse, ma Karin non può, è un’adolescente che sa come ci si ribella ma deve fare il bucato, c’è la sua sorellina a cui badare, la nonna da aiutare, una mamma e un papà che, quando lei non ascolta, usano sempre lo stesso metodo: arresti domiciliari. E’ il 1976 e gli adolescenti tedeschi sognano l’Ovest. Comincia con una fuga, con un abbandono che diventano due , romanzo d’esordio di Charlotte Gneuss, tradotto da Silvia Albesano e candidato al Deutscher Buchpreis. Un giorno Paul dice che non ce la fa più a stare dove sta. La ragazza si preoccupa, è un modo per lasciarla, ...