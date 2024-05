Tempo di lettura: < 1 minutoCinque cani di quartiere sono stati uccisi a Sala Consilina, in provincia di Salerno. Tre sono stati avvelenati mentre gli altri due sono stati uccisi a colpi d’arma da fuoco. Il ritrovamento in località Tempone, ...

I cani non sono tutti uguali e neppure i loro padroni - I cani non sono tutti uguali e neppure i loro padroni - Intervistato da un grande quotidiano, il solito etologo e zoologo ha precisato che i Pitbull, e tutti quegli altri cani che fanno paura solo a guardarli, non sono affatto pericolosi: «Lo diventano ...

Westminster dog show, eletta a New York la regina dei cani - Westminster dog show, eletta a New York la regina dei cani - Regina d’America è una femmina di barboncino nero di quattro anni. Si è concluso stanotte il Westminster dog show con l’incoronazione di ...

Tentano introdurre droga in carcere, madre e figlia denunciate - Tentano introdurre droga in carcere, madre e figlia denunciate - Due donne, madre e figlia, sono state denunciate ieri nella casa di reclusione di Aversa, in provincia di Caserta, per avere tentato di consegnare hashish durante il colloqui. (ANSA) ...