I biglietti del concerto di David Gilmour al Circo Massimo a Roma | i prezzi e come acquistarli

Torna dopo otto anni in Italia David Gilmour con sei concerti evento al Circo Massimo , le date e i biglietti David Gilmour ha annuncia to oggi i suoi primi spettacoli dal vivo in Italia dopo otto anni, a sostegno del suo nuovo album Luck and Strange ...

