I 15 migliori smartphone per fotocamera | la classifica del 2024

Un chip trasparente può migliorare le foto degli smartphone Un semiconduttore sperimentale trasparente può migliorare la qualità delle foto grazie alla luce ambientale, agendo come filtro intelligente su fotocamere economiche. Descritto su ...

Sony Xperia 1 VI: prestazioni potenziate e fotocamera avanzata - Sony Xperia 1 VI: prestazioni potenziate e fotocamera avanzata - questo smartphone offre una versatilità straordinaria per catturare foto e video di alta qualità in qualsiasi situazione. Tutte le fotocamere sono dotate di rivestimento Zeiss T* per garantire ...

Huawei Pura 70 Ultra decretato top cameraphone da Dxomark - Huawei Pura 70 Ultra decretato top cameraphone da Dxomark - Il laboratorio tecnologico di Dxomark ha decretato Pura 70 Ultra, l’ultimo flagship di Huawei, come la migliore fotocamera per smartphone, valutandolo con 163 punti ed evidenziando ...

Sony Xperia 10 VI: il nuovo medio gamma punta su leggerezza e autonomia - Sony Xperia 10 VI: il nuovo medio gamma punta su leggerezza e autonomia - Sony presenta Xperia 10 VI: display OLED, Snapdragon 6 Gen 1, doppia cam con OIS e batteria a lunga durata. Scopri tutte le novità.