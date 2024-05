Ho visto le nuvole da entrambi i lati

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Tra i poeti della controcultura americana dei sixties, Joni Mitchell è forse l’unica a potersi contendere il titolo dei pesi massimi, insieme a Bob Dylan. Ma non solo, anche a livello musicale, il suo vocabolario è sterminato: dal folk al country, dal pop al rock, dalle accordature alternative agli strumenti appalachiani, dal jazz canonico alla fusion. Nessuno come lei è in grado di far convivere eleganza e immediatezza, in un perfetto connubio di nudità del suono e dell’anima. “La più importante e influente cantautrice di fine Novecento”, parola di AllMusic, bibbia di ogni appassionato di musica. Eppure, nonostante la fama, gli undici Grammy e l’ingresso nella Rock and Roll Hall of Fame, pochi si ricordano dei suoi album successivi a Blue, testamento hippie del 1971. Tra questi ci sono Martha J. & Francesco Chebat, due talenti affermati a livello nazionale e internazionale, i ...