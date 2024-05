HMD lancia uno smartphone rugged e un tablet in Europa

La Commissione europea ha designato Apple come gatekeeper anche per iPadOS , accusando l'azienda di monopolio illegale su smartphone e tablet

Nelle ultime ore la funzionalità Cerchia e cerca è approdata su Google Pixel Tablet a su alcuni Samsung Galaxy in Italia L'articolo Cerchia e cerca fa capolino su Pixel Tablet e su nuovi smartphone Galaxy in Italia proviene da TuttoAndroid.

Sony Xperia 1 VI: prestazioni potenziate e fotocamera avanzata - Sony Xperia 1 VI: prestazioni potenziate e fotocamera avanzata - Il Sony Xperia 1 VI offre prestazioni eccezionali e una fotocamera versatile in un design elegante, con schermo OLED da 6,5 pollici, processore Snapdragon 8 Gen 3 e batteria da 5000 mAh.

E se il tuo rilevatore di fumo fosse una miniera d’oro per i cybercriminali - E se il tuo rilevatore di fumo fosse una miniera d’oro per i cybercriminali - Pensiamo alla sicurezza per i nostri telefoni, computer o tablet; e i nostri dispositivi non convenzionali come i rilevatori di fumo

Car Tablet per Mokka 2016 vorrei un aituo - Car tablet per Mokka 2016 vorrei un aituo - Buongiorno , allora vorrei installare un Car tablet per la mia opel mokka 2016, ho visto un po in giro ed ho trovato questo Junsun V1 PRO Plus che costa su Aliexpress ...