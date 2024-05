Highlights e gol Triestina-Benevento 1-1 | playoff Serie C 2023 2024 VIDEO

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Ilcon i gol e i momenti salienti di Ilcon i gol e i momenti salienti di, match di andata del primo turno delle fasi nazionali deidi. Termina con un pareggio per 1-1 la sfida al Nereo Rocco tra. A segno per i padroni di casa Redan a cui ha risposto Lanini per ilnel secondo tempo con un gol da cineteca. Ildi Auteri adesso avrà due risultati utili su tre per archiviare la qualificazione al prossimo turno. SportFace.

