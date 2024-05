Hi-Fi Rush - la versione fisica arriverà nonostante la chiusura dello studio di sviluppo

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Hi.Fiinladi Tango Gameworks. Tramite un post pubblicato tramite i canali social ufficiali del gioco, lodiha confermato il lancio delladi Hi-Fie ha annunciato l’arrivo di una patch per correggere degli errori minori presenti. Grazie a tutti per il costante supporto, Siamo al lavoro sulladi Hi-Ficon Limited Run Games, inoltre nella giornata di oggil’ultima patch per correggere una serie di errori minori, Thank you all for your continued support. We’re working to release the physical edition of Hi-Fi ...