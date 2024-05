Harry e Meghan | il tour in Nigeria ma senza i bambini

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Il principee la moglieMarkle hanno intrapreso un viaggio di tre giorni in, che molti esperti hanno definito come “un royalnon autorizzato”. Il duca e la duchessa di Sussex, però, hanno viaggiato da soli, senza i loro due figli, il principe Archie e la principessa Lilibet. Durante i loro primi impegni pubblici, hanno condiviso informazioni sulla loro crescita. Ma per quale motivo non li hanno portati con loro? Cresce la curiosità intorno al principe Archie e alla principessa Lilibet. Come è noto, il principee la moglieMarkle sono determinati a proteggere la privacy dei loro bambini, ma alcuni fan si aspettavano di vederli al loro fianco nel recente viaggio in. Così non è stato, ma i Sussex hanno comunque fatto un cenno ...