Hai avuto la sifilide quando eri incinta? Vogliamo sentire da voi

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Lain gravidanza: un pericolo sempre presente Le malattie sessualmente trasmissibili stanno risalendo negli Stati Uniti, con oltre 3.700 casi dicongenita segnalati nel 2022, ben 11 volte il numero di dieci anni fa. Lacontratta durante la gravidanza può portare a aborti spontanei, nati morti e gravi conseguenze per i neonati come cecità, sordità e ritardi nello sviluppo. Tuttavia, la diagnosi e i trattamenti tempestivi possono prevenire la maggior parte di queste complicanze. Disparità e rischi associati Le infezioni sessualmente trasmissibili colpiscono in modo sproporzionato le comunità di colore. Anche il livello socioeconomico e di istruzione