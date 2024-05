Ha chiesto 4 giocatori - trattativa quasi chiusa | ecco la prossima panchina di Antonio Conte

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Vota, vota. Incredibile che uno dei migliori allenatori in circolazione abbia bisogno di una campagna a favore per farsi scegliere da un club, dopo l'anno e mezzo trascorso in tribuna. Christian Stellini, vice storico dell'allenatore leccese, è intervenuto a TeleLombardia, sostanzialmente per spiegare chesarebbe perfetto per il Milan. E lo è davvero. Sarebbe interessante capire innanzitutto a chi tocca la decisione del prossimo allenatore rossonero e soprattutto su che criteri si sta basando. Un club del calibro del Milan dovrebbe stendere il tappeto rosso a, che è l'unico in grado di garantire un salto di qualità rispetto al lavoro di Pioli, che non è facilmente migliorabile. CHE CONFUSIONE È vero, con il tecnico emiliano è finita male, a causa della striscia imbarazzante di derby persi ...