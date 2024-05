Guido Crosetto - garantista mannaro in tv Impossibile fargli abbassare la guardia

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Non ci inganni l’aria del mastodonte finto malvagio da cartoon (la somiglianza impressionante con il tenerone Gru di “Cattivissimo me”):è un verocattivissimo, almeno quanto la bulletta sua capa. E nonostante la condiscendenza bipartisan che lo circonda, pronta a spendersi nell’omaggio a prescindere rivolto alle sue “ben note” qualità umane (tipiche del mercante d’armi?). Soltanto che, da bravo piemontese della Provincia Granda, ammanta l’innata ferocia svicolando nel falso cortese e cela le zanne del predatore nel benevolo sorriso di maniera. Ne sa qualcosa la sempre più irritata Lilli Gruber, che ieri sera ha continuato a inseguirlo per tutta la trasmissione di Otto e mezzo senza mai riuscire ad afferrarlo. Missione, se si spera di farela ...

Il ministro della Difesa: «La strategia con Gaza è dannosa. È improbabile che Netanyahu non risponda, non ha ascoltato neanche i nostri appelli per la tregua»

"Mi fanno ribrezzo le persone che speculano su vicende di questo tipo, ma so di essere in netta minoranza, anche all'interno del centrodestra. Oggi ho visto le dichiarazioni di un ministro di Forza Italia che, di fatto, scarica Toti , dimenticando ...

Crosetto, lapsus in tv: «le mie scuse a Loiero, citato per errore parlando di Oliverio» - Ieri durante la trasmissione Otto e Mezzo, il ministro della difesa parlando dell'assoluzione piena di Oliverio ha citato per errore Agazio Loiero

