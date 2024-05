Guida TV Sky Cinema e NOW | Tolo Tolo - Mercoledi 15 Maggio 2024

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Questa sera su SkyUno HD, alle 21:15 sul canale 301, c'è "", la commedia diretta e interpretata da Checco Zalone, che racconta la storia di Checco, inseguito dai creditori, che fugge in Africa ma si ritrova coinvolto in una guerra che stravolge i suoi piani. Su SkyDue HD, alla stessa ora sul canale 302, puoi vedere "Le buone stelle - Broker", diretto da Kore-eda e interpretato da Song Kang-ho, premiato a Cannes, che segue due contrabbandieri di bambini che intercettano un neonato abbandonato in una 'baby box'. Su SkyCollection HD, sempre alle 21:15 sul canale 303, c'è "The Bourne Legacy", lo spin-off della saga con Jeremy Renner ed Edward Norton, dove l'agente Aaron Cross deve sfuggire all'eliminazione dei membri del programma ...

Durante l'evento CinemaCon in corso a Las Vegas, Henry Cavill ha parla to del prossimo film diretto da Guy Ritchie , svela ndone il titolo ufficiale, e del reboot di Highlander . Henry Cavill è apparso al CinemaCon in corso a Las Vegas per anticipare ...

A Cupra si gira un film: richieste nel cast anche delle comparse tra i cittadini - A Cupra si gira un film: richieste nel cast anche delle comparse tra i cittadini - Troupe già al lavoro e casting per le comparse al cinema Margherita. In città sale la febbre per l’inizio delle riprese del nuovo lavoro del registra Smeriglio: una storia di amicizia, disabilità e sf ...

“Me Contro Te”, festa al Palazzo Dello Sport a Roma il 4 e il 5 maggio per i 10 anni di social e amore - “Me Contro Te”, festa al Palazzo Dello Sport a Roma il 4 e il 5 maggio per i 10 anni di social e amore - «Metti le mani su / dai un bacio a chi vuoi tu / col bacino scendi giù / aeiou». Se non sapete di cosa si tratti, significa che non avete in casa o in famiglia bambini tra i 6 e ...